Тюремники кажуть, що Іващенку достатньо тієї медицини, яка є в СІЗО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, таким є висновок медиків за результатами проведеного в СІЗО комісійного медичного огляду В.Іващенка.

До складу медичної комісії були залучені лікарі ДПтС, а також фахівці у галузі неврології від київських міських клінічних лікарень № 9 та № 18.

«За результатами комісійного обстеження попередні діагнози В.Іващенка були підтверджені. Загальний стан хворого лікарями було визнано задовільним. Спеціалізованого стаціонарного лікування за межами СІЗО, за висновками медиків, він не потребує. Засудженому відкореговано подальше медикаментозне лікування та призначено лікувальну фізкультуру. Скарг від В.Іващенка на адресу керівництва установи не надходило», йдеться у повідомленні.