Біля Львова міліція затримала мікроавтобус зі зброєю

Працівники Державтоінспекції затримали на околицях Львова мікроавтобус зі зброєю.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, мікроавтобус „Форд транзит” із номерами хмельницької реєстрації їхав зі Львова у напрямку міста Золочева. На виїзді зі Львова його зупинили для перевірки працівники ДАІ. За кермом автомобіля був 29-річний мешканець Хмельницької області. Поряд сидів пасажир. Обоє чоловіків помітно хвилювались. Причини такої незвичної поведінки правоохоронці зрозуміли одразу, щойно помітили крізь бокове скло автомобіля декілька набоїв, що лежали в обшивці дверей.

«Працівники Державтоінспекції при очевидцях провели поверховий огляд мікроавтобуса та виявили у салоні заборонені предмети – гранату, набої до дрібнокаліберної гвинтівки та мисливський ніж», - повідомив УНІАН заступник начальника управління Державтоінспекції Львівщини підполковник міліції Віталій Гапчич.

Водія та пасажира мікроавтобуса затримали.

На місце події терміново викликали слідчо-оперативну групу та експертів-вибухотехніків. Міліціонери оглянули автомобіль та натрапили на ще одну кримінальну знахідку. Під сидінням було сховано саморобний пістолет. Арсенал зброї передано на експертне дослідження.

Наразі за цим фактом триває дослідча перевірка. Правоохоронці з’ясовують усі обставини справи.