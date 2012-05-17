Депутати не дали ув'язненим вибирати лікаря і священика

Як передає кореспондент УНІАН, даний законопроект не набрав необхідних 226 голосів

Ним передбачалося внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, яким було б дозволено вільний вибір і допуск у слідчий ізолятор лікаря для надання медичної допомоги за кошти пацієнта, а також священнослужителя для відправлення релігійних таїнств і обрядів.