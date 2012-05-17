Депутати не дали ув'язненим вибирати лікаря і священика
22:40, 17 травня 2012Суспільство
814 0
Верховна Рада не підтримала в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення конституційних прав заарештованих осіб на медичну допомогу та віросповідання) (№9206).
Як передає кореспондент УНІАН, даний законопроект не набрав необхідних 226 голосів
Ним передбачалося внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, яким було б дозволено вільний вибір і допуск у слідчий ізолятор лікаря для надання медичної допомоги за кошти пацієнта, а також священнослужителя для відправлення релігійних таїнств і обрядів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter