Міліція другий день розшукує 10-річну дівчинку

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Сектора у зв'язках з громадськістю Управління МВС України у Севастополі, 16 травня не повернулася додому зі школи Плаксіна Анастасія Валеріївна, на вигляд 10 років, ріст - 125 см, худорлявої статури, темне волосся, зібране у хвостик. Була одягнена у білу блузу, чорну спідницю, рожеві колготки. При собі мала рожевий ранець, мобільний телефон.

Близько 14.00 вона вийшла зі школи №39 (вул. Очаківців 25).

Начальник міського управління міліції Олександр Гончаров сьогодні на брифінгу повідомив, що 16 травня у зв'язку з пропажею дівчинки по тривозі були підняті особовий склад Ленінського райвідділу міліції, служба у справах неповнолітніх, міліція громадської безпеки.

За його словами, порушено кримінальну справу за статті 115 Кримінального кодексу («умисне вбивство»).

За словами О.Гончарова, справу порушено за цією статтею, тому що в рамках такої кримінальної справи більший діапазон для використання оперативно-розшукових можливостей.