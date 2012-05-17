Харченко повертається на посаду головного редактора УНІАН
Олександра Харченко відновлено на посаді головного редактора УНІАН.
Президент інформаційного агентства УНІАН Олег Наливайко своїм рішенням призупинив дію наказу генерального директора ІА Вадима Осадчого про переміщенння О.Харченка з посади головного редактора агентства на посаду головного редактора веб-сайту. Про це в ефірі телеканалу ТВi повідомив О.Харченко.
Він також зазначив, що О.Наливайко, ставши головою Національної спілки журналістів України, 7 травня написав заяву на звільнення з посади президента УНІАН, однак акціонери ще не прийняли рішення про його відставку. Тому він як діючий президент вирішив втрутитися в ситуацію.
Таким чином повноваження О.Харченка як головного редактора УНІАН відновлено. Остаточне рішення, яке поставить крапку в конфлікті, президент УНІАН оголосить після розслідування всіх його обставин.