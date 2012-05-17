Харченко повертається на посаду головного редактора УНІАН

23:19, 17 травня 2012
Суспільство
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Олександра Харченко відновлено на посаді головного редактора УНІАН.

Президент інформаційного агентства УНІАН Олег Наливайко своїм рішенням призупинив дію наказу генерального директора ІА Вадима Осадчого про переміщенння О.Харченка з посади головного редактора агентства на посаду головного редактора веб-сайту. Про це в ефірі телеканалу ТВi повідомив О.Харченко.

Він також зазначив, що О.Наливайко, ставши головою Національної спілки журналістів України, 7 травня написав заяву на звільнення з посади президента УНІАН, однак акціонери ще не прийняли рішення про його відставку. Тому він як діючий президент вирішив втрутитися в ситуацію.

Таким чином повноваження О.Харченка як головного редактора УНІАН відновлено. Остаточне рішення, яке поставить крапку в конфлікті, президент УНІАН оголосить після розслідування всіх його обставин.

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