Харченко повертається на посаду головного редактора УНІАН

Президент інформаційного агентства УНІАН Олег Наливайко своїм рішенням призупинив дію наказу генерального директора ІА Вадима Осадчого про переміщенння О.Харченка з посади головного редактора агентства на посаду головного редактора веб-сайту. Про це в ефірі телеканалу ТВi повідомив О.Харченко.



Він також зазначив, що О.Наливайко, ставши головою Національної спілки журналістів України, 7 травня написав заяву на звільнення з посади президента УНІАН, однак акціонери ще не прийняли рішення про його відставку. Тому він як діючий президент вирішив втрутитися в ситуацію.



Таким чином повноваження О.Харченка як головного редактора УНІАН відновлено. Остаточне рішення, яке поставить крапку в конфлікті, президент УНІАН оголосить після розслідування всіх його обставин.