Квитки на потяг можна буде купити в інтернеті вже з понеділка

Система продажу залізничних квитків запрацює у понеділок після 15.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков після закінчення засідання українсько-польської міжурядової комісії, яке проходило в Києві 17-18 травня.

«Продаж квитків через Інтернет розпочнеться після 15.00 у понеділок. Ми планували раніше, однак ми чекали точного розкладу швидкісних потягів. Отже, у понеділок можете купувати квитки через Інтернет», - сказав він.

Б.Колесніков відзначив, що на сьогодні система продажу залізничних квитків через Інтернет працює у тестовому режимі.

27 травня в Україні почне діяти новий графік руху потягів на 2012-2013 роки.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») ввела нову систему продажу квитків у режимі online. Пасажири можуть скористатися новою системою продажу квитків через електронні канали обслуговування на офіційному сайті "Укрзалізниці" в розділі меню "Пасажирам" або за прямим посиланням http://booking.uz.gov.ua/. У режимі online можна обрати маршрут, дізнатися про наявність місць на потрібну дату, а також оплатити вартість проїзду.