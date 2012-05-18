Азаров каже, що бензин і надалі дешевшатиме

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Зараз світові ціни на нафту знижуються, рівень податкового навантаження ми не плануємо підвищувати, таким чином, якщо не піднімуться світові ціни на нафту, можна з упевненістю говорити, що ця тенденція збережеться», - написав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, із 11 по 18 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися на 0,1-0,4%:

На бензин А-80 – знизилися на 0,1% - з 10,37 грн/літр до 10,36 грн/літр.

На бензин А-92 – знизилися на 0,2% - з 10,89 грн/літр до 10,87 грн/літр.

На бензин А-95 – знизилися на 0,4% - з 11,32 грн/літр до 11,28 грн/літр.

На дизельне пальне – знизилися на 0,1% - з 10,26 грн/літр до 10,25 грн/літр.