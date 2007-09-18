Прокуратура оголосила Калиновського в розшук

Прокуратура міста Києва оголосила Сергія КАЛИНОВСЬКОГО в розшук і направила прикордонникам заборону на його виїзд за кордон.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокурора міста Києва Мирослава МУШКА.

Вона нагадала, що прокуратурою міста Києва розслідується кримінальна справа за обвинуваченням С.КАЛИНОВСЬКОГО за статтями 345 ч. 2 (спричинення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків) та 286 ч. 3 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб) Кримінального кодексу України.

З 30 травня до 14 вересня 2007 року обвинувачений перебував на стаціонарному лікуванні в медичному центрі „Біофармтех”. Як стало відомо 15 вересня, С.КАЛИНОВСЬКИЙ, не повідомивши орган досудового слідства, залишив медичну установу, на даний час місце його перебування невідоме. У зв’язку з цим прокуратурою столиці цього ж дня оголошено розшук обвинуваченого С.КАЛИНОВСЬКОГО, який доручено Головному управлінню МВС України в м. Києві.

Як зазначає прес-служба прокуратури, ще 5 червня 2007 року, коли справа розслідувалася Слідчим правлінням ГУМВС України в місті Києві, Шевченківський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні подання слідчого щодо арешту С.КАЛИНОВСЬКОГО, у зв’язку з чим слідчим органу внутрішніх справ обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд.

Прокуратурою міста Києва 16 серпня 2007 року направлено доручення Державній прикордонній службі України щодо заборони виїзду С.КАЛИНОВСЬКОГО за кордон.

За поданням прокуратури міста Києва 17 вересня 2007 року Печерським районним судом столиці надано дозвіл на затримання С.КАЛИНОВСЬКОГО та доставку його до суду для вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу на тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, аварія за участю С.КАЛИНОВСЬКОГО - молодшого сина нафтового бізнесмена Зіновія КАЛИНОВСЬКОГО і екс-дружини співвласника «РосУкрЕнерго» Д.ФІРТАША Марії ФІРТАШ – сталася 30 травня близько 5-ї години ранку. BMW М6, за кермом якого знаходився С.КАЛИНОВСЬКИЙ, врізався в припарковані "Жигулі" на бульварі Шевченка, 23, у Києві. Пасажир "Жигулів", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці пригоди. Із С.КАЛИНОВСЬКИМ у машині їхала його 25-річна подруга, яка через кілька днів померла від одержаних травм.

Як повідомила газета «Коммерсантъ-Украина» (№ 131 від 06.08.2007 р.), співробітники київського НДІ судових експертиз дійшли висновку, що швидкість BMW, яким керував С.КАЛИНОВСЬКИЙ, у момент зіткнення з припаркованим автомобілем ВАЗ становила 55-60 км/год.