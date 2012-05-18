У фан-зоні на Майдані поселять кнура-віщуна і привезуть світових зірок

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, тварину поселять у спеціально відведеному почесному місці фан-зони. Передбачається, що щодня о 16.00 хряк передбачатиме результат майбутнього матчу.

Для трансляції матчів у периметрі фан-зони буде встановлено 7 екранів, один з яких розміром 150 квадратних метрів.

Також у фан-зоні працюватимуть стаціонарні санвузли, заклади швидкого харчування, медичний пункт. Окремо передбачено VIP-зону з окремим входом і фуршетним обслуговуванням.

Щодня у фан-зоні відбуватимуться культурні і розважальні заходи: виступи музикантів, живі скульптури, майстри демонструватимуть традиційні українські ремесла, відбудуться дні Борщу і Вареника, будуть організовані ігри, майстер-класи для дітей і дорослих та багато іншого. Крім того, очікується кілька концертів зірок світового масштабу.

7 червня, у день урочистого відкриття офіційної фан-зони, відбудеться концерт і феєрверк.

Фан-зона посилено охоронятиметься.

Як повідомляв УНІАН, офіційна фан-зона турніру УЄФА Євро-2012 в Києві на Майдані Незалежності та по вул.Хрещатик (від вул. Інститутської до вул. Б.Хмельницького) працюватиме щоденно з 12.00 до 01.00 наступного дня у період з 7 червня по 2 липня.