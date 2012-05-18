Україна і Грузія домовились про поставки азербайджанського газу

Як повідомляють РІА "Новости", про це сказав перший віце-прем'єр Грузії Георгій Барамідзе з посиланням на домовленості, досягнуті під час засідання міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.

За словами Г.Барамідзе, співпраця в цій сфері є стратегічно важливою для Грузії як транзитної країни.

"Не потрібно зайвий раз пояснювати значення диверсифікації енергетичних потоків. Грузія дуже зацікавлена виконувати конструктивну роль в цій сфері та створювати умови для конкуренції в цій сфері", - наголосив Г.Барамідзе.

Він повідомив, що ключовими напрямами визначені співпраця двох країн у питаннях функціонування транспортного коридору "Вікінг", який з'єднає Чорне і Балтійське морить, спільне будівництво нових гідроенергогенеруючих потужностей на річках Грузії з можливістю організації експорту електроенергії в треті країни, а також відновлення функціонування телекомунікаційного маршруту, що з’єднує Поті з Варною (Болгарія), "організації прямого інформаційного сполучення між Україною і Грузією".

"Це не повний список тих проектів, над якими ми надалі працюватимемо, але саме на цих напрямах було акцентовано увагу сторін під час роботи комісії", - сказав Г.Барамідзе.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому зрідженого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України.

У вересні 2011 р. компанія SOCOIN (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування будівництва в Україні морського терміналу з прийому зрідженого природного газу (LNG-терміналу).