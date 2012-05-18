Якийсь час Facebook був дорожчим за Газпром

Капіталізація соціальної мережі Facebook в перші хвилини торгів на біржі Nasdaq досягала $ 123 млрд, потім на якийсь час стабілізувалася на позначці $ 115 млрд ($ 42 за акцію при ціні розміщення в ході IPO в $ 38), пише Дзеркало тижня.

Таким чином, протягом приблизно півгодини соціальна мережа, створена в 2004 році Марком Цукербергом і його однокурсниками для спілкування між студентами Гарварду, коштувала більше, ніж власник найбільших у світі запасів природного газу — російське ВАТ «Газпром» (РТС: GAZP), ринкова вартість якого за підсумками торгів у п'ятницю склала близько $106 млрд.

Однак незабаром акції Facebook просіли до ціни розміщення, яка відповідає капіталізації всієї компанії трохи більше $104 млрд.