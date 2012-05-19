Влада Яготина відмовляється від будівництва скандального заводу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови ОДА Ярослава Москаленка.

«У зв'язку з тим, що громада виступає проти будівництва заводу Rockwool, разом з мером Яготина було домовлено утриматися від підписання попереднього рішення сесії міськради. Будувати завод тут не будуть. В принципі, який інвестор сюди піде, коли склалася така ситуація у самому місті. Переконаний, після всього, що відбулося, сильного удару зазнав не стільки Яготин, скільки інвестиційний імідж нашої країни. Я вже мовчу про Київщину», - сказав перший заступник губернатора.

На думку Я.Москаленка, погана поінформованість мешканців міста про діяльність компанії та її об’єкти «була використана опозиційними силами для маніпуляції громадською думкою».

За словами першого віце-губернатора, компанія Rockwool має в Європі 27 таких заводів, 20 з них - на території самої Європи, ще 7 - у пострадянських країнах. І більшість з цих заводів побудовано на території міст. Наприклад, у Німеччині один із заводів розташований поруч з кардіологічним центром і не завдає жодної шкоди, підкреслив Я.Москаленко.

За його інформацією, у Яготині на новому заводі планувалося створити 250 робочих місць.

«Місцевий і державний бюджети втратили більше 100 млн грн податків на рік. Сам проект коштує 187 млн євро. Думаю, якщо б цей проект був реалізований, побудований завод і введений в експлуатацію, то сума дольової участі у соціально-економічному розвитку регіону, а саме міста Яготина, становила не менше 10%. А в перемовинах ми говорили про 20%. Тобто, якби був введений в експлуатацію завод компанії Rockwool, громада Яготина отримала б не менше, ніж 20 мільйонів на соціально-економічний розвиток свого міста», - сказав Я.Москаленко.

У прес-службі нагадали, що 16 травня міська рада Яготина надала попередній дозвіл на відведення землі під будівництво заводу. Під час засідання відбулося пікетування, яке провели «УДАР» і «Свобода», з вимогою не виділяти земельну ділянку.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. компанія Rockwool розглядала можливість будівництва заводу в Україні, який планувалося розмістити в Київській області.

На даний момент продукція, що реалізується на території Україні, імпортується з польських заводів компанії.

Компанія оголосила про свій намір побудувати завод в Україні ще в 2007 році, однак плани були відкладені через складну політичну ситуацію та глобальну економічну кризу 2008 року.

Довідка УНІАН. Компанія Rockwool Group заснована в 1909 році в Данії. Головний офіс компанії знаходиться в м. Хедехузен. На сьогодні 27 підприємств концерну працює в країнах Європи, Північної Америки та Азії. Загальна кількість співробітників складає більше 9 тис осіб. Продажі групи за 2011 рік склали понад 1,8 млрд євро.

Компанія виробляє продукцію на основі кам'яної вати (група мінераловатної теплоізоляції), яка застосовується для утеплення, звукоізоляції і вогнезахисту та призначена для всіх видів будівельних конструкцій будівель і споруд, а також для суднобудування, промислового обладнання, трубопроводів і повітроводів.

У 1997 році було відкрито торгове представництво Rockwool в Україні. З січня 2010 року представництва компанії Rockwool в Україні, Білорусі та Росії перетворені в єдину компанію, відповідальну за розвиток продажів на території країн СНД.