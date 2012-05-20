Студентів закликали на допомогу міліції

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, це насамперед зумовлено тим, що Волинь – область прикордонна, тож через територію області транзитом їхатимуть вболівальники з різних країн.

Такий підхід, на думку заступника начальника УМВС України у Волинській області полковника міліції Тараса Пазина, дозволить максимально швидко порозумітися із гостями з-за кордону, а відтак за потреби оперативно надати їм допомогу.

Також, за його словами, незважаючи на те, що чимало міліціонерів пройшли курси вивчення іноземної мови, було розроблено і направлено на місця схеми стандартних ситуацій спілкування працівників міліції з іноземцями, все ж керівництво управління внутрішніх справ спільно з ректоратом Волинського національного університету імені Лесі Українки домовилися про співпрацю. Таким чином більше сотні студентів допомагатимуть міліціонерам порозумітися з іноземцями.

Оскільки пріоритетним завданням у роботі працівників ОВС є охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху, то залучатимуть молодь до співпраці у чергових частинах міськрайогранів та на стаціонарних постах ДАІ. Окрім того, студенти перебуватимуть у місцях масового скупчення громадян, тобто у фан-зонах, закладах відпочинку.