Діти і вихователі масово отруїлися в дитсадку під Києвом

16 дітей і п'ятеро дорослих госпіталізовані з харчовим отруєнням в Обухові.

Про цеповідомляєпрес-службаМНС.



Протягом 19травня доінфекційноговідділенняОбухівськоїцентральноїрайонноїлікарні з попереднімдіагнозом"гострийгастроентероколіт"госпіталізовано 21особу.Середяких -16дітей, всі2006р.н., вихованцідитячогосадка- іп'ятеровихователіві персоналутогождитсадка, говоритьсявповідомленні.



На щастя, угоспіталізованихнемає небезпечнихотруєнь,всі постраждалі середнього та легкогоступеня.



ФахівціСЕСпроводятьсанітарно-гігієнічніта протиепідемічнізаходи.Причинаотруєннявстановлюється.

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