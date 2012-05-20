Діти і вихователі масово отруїлися в дитсадку під Києвом
09:40, 20 травня 2012Суспільство
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16 дітей і п'ятеро дорослих госпіталізовані з харчовим отруєнням в Обухові.
Про цеповідомляєпрес-службаМНС.
Протягом 19травня доінфекційноговідділенняОбухівськоїцентральноїрайонноїлікарні з попереднімдіагнозом"гострийгастроентероколіт"госпіталізовано 21особу.Середяких -16дітей, всі2006р.н., вихованцідитячогосадка- іп'ятеровихователіві персоналутогождитсадка, говоритьсявповідомленні.
На щастя, угоспіталізованихнемає небезпечнихотруєнь,всі постраждалі середнього та легкогоступеня.
ФахівціСЕСпроводятьсанітарно-гігієнічніта протиепідемічнізаходи.Причинаотруєннявстановлюється.
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