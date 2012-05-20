Жадан націлився на Верховну Раду
12:21, 20 травня 2012Суспільство
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Письменник Сергій Жадан планує взяти участь в парламентських виборах восени цього року.
|Сергій Жадан: будь-які вибори - це велика маніпуляція
"В радянській та пострадянській свідомості анархізм, через всі ці художні фільми про Нестора Махна, трансформувався. Анархізм трактують як певний хаос, як безлад і повний безлад. Але насправді це не так. Якщо почитати класиків ідеології, наприклад Кропоткіна, - це дуже справедлива, дуже продумана і перспективна, конструктивна ідеологія", - пояснив письменник.
Як відомо, осінні вибори до Верховної Ради пройдуть на партійно-мажоритарній основі: одну половину депутатів виборці обиратимуть за партійними списками, другу - в мажоритарних округах.
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