Жадан націлився на Верховну Раду

Про це він заявив в ефірі 5 каналу, повідомляє Українська правда. "Напевно я піду. Я дотримуюся ідеології анархізму, що будь-які вибори - це велика маніпуляція і це, в принципі, зло. Але це компроміс з самим собою", - сказав він.

"В радянській та пострадянській свідомості анархізм, через всі ці художні фільми про Нестора Махна, трансформувався. Анархізм трактують як певний хаос, як безлад і повний безлад. Але насправді це не так. Якщо почитати класиків ідеології, наприклад Кропоткіна, - це дуже справедлива, дуже продумана і перспективна, конструктивна ідеологія", - пояснив письменник.

Як відомо, осінні вибори до Верховної Ради пройдуть на партійно-мажоритарній основі: одну половину депутатів виборці обиратимуть за партійними списками, другу - в мажоритарних округах.