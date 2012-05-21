Українські пасажири Costa Concordiа вимагають збільшити компенсацію

Як повідомляє газета «Сегодня»(№110 від 21 травня), українці, які врятувалися, наголошують, що пережили дуже сильний стрес і одержали серйозні проблеми із здоров`ям.

«Нам запропонували написати, що ми довічно відмовляємося від будь-яких претензій до туркомпанії, і після цього вони виплачують компенсацію — 11 тис. євро. Я і більшість пасажирів з України відмовилися від цієї суми і вимагаємо мінімум удвічі збільшити виплати. Адже ми пережили величезний стрес. У дружини почалися проблеми з серцем. Зараз наші юристи ведуть переговори з італійською туркомпанією, яка відправила нас у круїз, щоб та виплатила нам гідну суму і справа не дійшла до суду», — повідомив житель Ялти Олександр Борисов, який врятувався з лайнера.

Він наголосив, що разом з дружиною, яка теж рятувалася з судна, дотепер живуть без паспортів. Їх документи разом з іншими речами потонули.

Водночас, інший пасажир рейса, одесит Марк, вже судиться з туркомпанією — він теж хоче більше грошей. «У мене був перелом руки. Довго довелося лежати в лікарні. Зараз чекаю рішення суду щодо компенсації», — сказав він.

Українці, які врятувалися, заявляють, що трагедія принесла велику популярність трагічному маршруту. Водночас, влітку в Криму планується провести зустріч пасажирів, що вижили, з України і Росії.

Як повідомлялося, круїзний лайнер Costa Concordia зазнав катастрофи в ніч на 14 січня в Тірренському морі поблизу острова Джільо біля узбережжя італійської області Тоскани. На борту судна було більш як 4,2 тис. людей. Жертвами трагедії стали 30 осіб, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Нині судно лежить на боці на мілководді.