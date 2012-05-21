До України приїхав папський дипломат

Про це повідомляє офіційний сайт Української греко-католицької церкви.

Як зазначив сам К.М.Челлі по приїзді в Київ, мета його візиту до Києва та Львова - засвідчити любов Папи Римського до Церкви в Україні.

«Любов Папи до людей, що проживають у цій країні та крокують сучасними шляхами. Я приїхав також, щоб слухати. Я дуже зацікавлений ознайомитися з вашим досвідом у сфері соціальних комунікацій, але також обмінятися з вами моїм досвідом. На мою думку, досвід різних Церков, який вони набули останніми роками, становить багатство, яким слід ділитися з іншими», - сказав папський дипломат.

Він сподівається пережити в Україні «теплі, братерські зустрічі, позначені діалогом у взаємній пошані, діалогом, який відбуватиметься у поставі слухання, сприйняття та взаємної відкритості. Маємо збагнути усі разом, що слід покращити, щоб Церква могла успішно проповідувати оце таїнство любові Бога до сучасної людини».

«Це – наша спільна відповідальність: проповідувати в нинішньому соціальному контексті таїнство любові Бога до людини. Церква повинна б турбуватися про те, як проповідувати, а навіть, я б сказав, як кричати до сьогоднішнього світу, що Бог любить сучасну людину безмежною любов’ю. Це – центр і суть нашої комунікації. Ми покликані проповідувати саме це. Тож я вірю, що це будуть дні, позначені великим зацікавленням, бажанням обмінятися досвідом і вести діалог в пошані», - зазначив його високопреосвященство К.М.Челлі.

Візит папського дипломата в Україні триватиме з 20 по 24 травня 2012 року.

У рамках візиту відбудеться, зокрема, лекція К. М. Челлі в Інституті міжнародних відносин та Інституті журналістики Київського національного університету ім. Т.Шевченка на тему «Проголошувати цінності сьогодні».

Президент Папської Ради соціальної комунікації прочитає лекцію для семінаристів, студентів Українського католицького університету та католицьких журналістів на тему: «Нові медіа та християнська ідентичність». Він також проведе низку зустрічей з офіційним керівництвом УГКЦ.

*** К.М.Челлі в 1970 році вступив на дипломатичну службу Папського Престолу. Ніс службу при Апостольських Нунціатурах у Гондурасі, Аргентині і на Філіппінах. У 1990 році він став заступником Генерального секретаря з відносин з державами Державного секретаріату Папського Престолу. 16 грудня 1995 року був призначений секретарем спадщини адміністрації Папського Престолу, і незабаром – 6 січня 1996 року – був висвячений на єпископа Папою Іваном Павлом II.

Разом з Йосі Бейлін, заступником міністра закордонних справ Ізраїлю, підписав 30 грудня 1993 року в Єрусалимі першу угоду – так звану основну угоду - між Святим Престолом і Державою Ізраїль.

Провідний спеціаліст з міжнародних відносин, деякий час займався відносинами з Китаєм і В'єтнамом, був членом різних делегацій, що направлялися на Схід. 27 червня 2007 року Папою Бенедиктом XVI призначений президентом Папської ради з соціальних комунікацій та президентом Бібліотеки фільмів Ватикану.

26 травня 2009 р. призначений Папою Бенедиктом XVI президентом ради директорів Центру телебачення Ватикану.