Завтра в Криму і Карпатах - грози, град та шквали
14:59, 21 травня 2012Суспільство
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У вівторок, 22 травня, в Україні зберігатиметься мінлива хмарність.
|Синоптики прогнозують дощ у Криму і Карпатах
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.
Температура вночі - 11-16°, на півдні - до 19°, вдень - 24-29°; в Карпатах вночі - 8-13°, вдень - 15-20°.
По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-16°, вдень - 24-29°.
По Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 14-16°, вдень - 26-28°.
21 травня температура води становила в Чорному та Азовському морях 16-22°, в Дніпрі біля Києва - 19°.
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