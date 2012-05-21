Колесніков знає лише один спосіб, як перемогти «залізничну мафію»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Донецьку.

Б.Колесніков переконаний, що потрібно персоніфікувати квитки.

«Без паспортів або інших посвідчень особи буде дуже важко боротися, тому потрібно застосовувати ту ж систему, що й в авіації: показуєте документ – купуєте квиток. Тоді нам відразу буде видно, хто купив тисячу квитків в один день у різних напрямах», - зазначив він.

Віце-прем`єр додав, що після персоніфікації квитків транспортники зможуть інформувати правоохоронців, а ті у свою чергу боротися з квитковою мафією.