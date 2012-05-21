Укроборонпром про скандал з БТР: Шум здійнятий із нічого (фото)
Процес підготовки до передачі Іраку другої партії бронетранспортерів БТР-4 триває нормально, а інформація в ЗМІ про нібито «назрівання» в Україні «нового збройного скандалу» виглядає упередженою і необгрунтованою.
Про це в телефонному інтерв’ю заявив кореспондентові УНІАН радник генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Володимир Мазін, коментуючи повідомлення в ЗМІ про виникнення проблем у ході реалізації контракту на поставку 420 БТРів до Іраку, зокрема в процесі здачі другої партії бронемашин.
«Все триває за планом», - сказав В.Мазін.
«Можу сказати, - додав він, - шум здійнятий із нічого».
Джерело на ДП «Завод ім. Малишева» (співвиконавець контракту) повідомило, що підприємство працює над підготовкою до відправки в Ірак другої партії БТР-4 у кількості 62 одиниці, паралельно приступивши до виробництва машин наступної партії.
Як повідомляли сьогодні ЗМІ, фахівці з Багдада, які прибули до України за партією виготовлених для Іраку БТРів, нібито виявили суттєві дефекти в системах озброєння і управління вогнем.
Колісні БТР-4 розроблені Харківським конструкторським бюро ім. Морозова (ХКБМ), яке виступає основним виконавцем контракту на поставку 420 БТР-4 для Іраку.
До компетенції ХКБМ належить установка на БТР-4 бойового модуля «Парус», призначеного для стрільби з різних видів озброєння. До системи «Парус» входить автоматична гармата ЗТМ1, з якою, як пишуть ЗМІ, і виникли проблеми.
Сьогодні в ХКБМ кореспондентові УНІАН відповіли, що не будуть давати коментарів з цього приводу.
Раніше повідомлялося, що наприкінці квітня - початку травня цього року на підприємства, які виконують контракт у Харкові, прибуває інспекція Іраку для проведення здачі-прийому другої партії БТР-4. На сьогодні стало відомо, що цей процес завершено і представники країни-замовника відбули з Харкова.
Довідка УНІАН. У 2009 році Україна підписала з Іраком контракт, згідно з яким має поставити Багдаду 420 БТР-4. Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро імені Морозова (ХКБМ), співвиконавець - Державне підприємство «Завод імені Малишева» (м. Харків).
Вартість контракту на поставку іракському замовнику української військової техніки становить 2,4 млрд. дол.
Перша партія БТР-4 в кількості 26 одиниць була відправлена з території заводу ім. Малишева 20 квітня 2011 р.