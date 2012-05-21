Укроборонпром про скандал з БТР: Шум здійнятий із нічого (фото)

Про це в телефонному інтерв’ю заявив кореспондентові УНІАН радник генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Володимир Мазін, коментуючи повідомлення в ЗМІ про виникнення проблем у ході реалізації контракту на поставку 420 БТРів до Іраку, зокрема в процесі здачі другої партії бронемашин.

«Все триває за планом», - сказав В.Мазін.

«Можу сказати, - додав він, - шум здійнятий із нічого».

Джерело на ДП «Завод ім. Малишева» (співвиконавець контракту) повідомило, що підприємство працює над підготовкою до відправки в Ірак другої партії БТР-4 у кількості 62 одиниці, паралельно приступивши до виробництва машин наступної партії.

Як повідомляли сьогодні ЗМІ, фахівці з Багдада, які прибули до України за партією виготовлених для Іраку БТРів, нібито виявили суттєві дефекти в системах озброєння і управління вогнем.

Колісні БТР-4 розроблені Харківським конструкторським бюро ім. Морозова (ХКБМ), яке виступає основним виконавцем контракту на поставку 420 БТР-4 для Іраку.

До компетенції ХКБМ належить установка на БТР-4 бойового модуля «Парус», призначеного для стрільби з різних видів озброєння. До системи «Парус» входить автоматична гармата ЗТМ1, з якою, як пишуть ЗМІ, і виникли проблеми.

Сьогодні в ХКБМ кореспондентові УНІАН відповіли, що не будуть давати коментарів з цього приводу.

Раніше повідомлялося, що наприкінці квітня - початку травня цього року на підприємства, які виконують контракт у Харкові, прибуває інспекція Іраку для проведення здачі-прийому другої партії БТР-4. На сьогодні стало відомо, що цей процес завершено і представники країни-замовника відбули з Харкова.

Довідка УНІАН. У 2009 році Україна підписала з Іраком контракт, згідно з яким має поставити Багдаду 420 БТР-4. Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро імені Морозова (ХКБМ), співвиконавець - Державне підприємство «Завод імені Малишева» (м. Харків).

Вартість контракту на поставку іракському замовнику української військової техніки становить 2,4 млрд. дол.

Перша партія БТР-4 в кількості 26 одиниць була відправлена з території заводу ім. Малишева 20 квітня 2011 р.

Фото Володимира Кравченка.