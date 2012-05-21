Українці переказали в Україну 3 млрд "російських доларів"

Про це повідомляється в матеріалах Банку Росії, які є в розпорядженні УНІАН.

Так, у першому кварталі 2011 року обсяг переказів становив 584 млн дол., у другому – 816 млн дол., у третьому – 898 млн дол., у четвертому - 810 млн дол. У цілому за рік обсяг переказів становив 3,108 млрд. дол., що є другим показником для країн СНД. У 2010 році до України з Росії бути переказано 2,476 млрд дол.

Лідером за грошовими переказами з Росії став Узбекистан з показником у розмірі 4,909 млрд дол.

До Таджикистану бути переказано 2,752 млрд дол., до Молдови - 1,647 млрд дол., до Киргизії - 1,407 млрд дол., до Вірменії – 1,195 млрд дол., до Білорусі – 458 млн. дол., до Азербайджану – 955 млн. дол., Казахстану – 290 млн. дол. Найменше коштів було переказано до Туркменії - 22 млн. дол.

Загальний обсяг особистих грошових переказів фізичних осіб у 2011 році з Росії до країн СНД становив 16,744 млрд дол. проти 13,525 млрд дол. у 2010 році.