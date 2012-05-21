Янукович: Україна зацікавлена у співробітництві з Chevron
22:36, 21 травня 2012Суспільство
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Україна зацікавлена у співробітництві з енергетичною компанією Chevron.
Про це сказав Президент України Віктор Янукович на початку зустрічі з віце-президентом компанії Яном МакДональдом.
Як передає кореспондент УНІАН, глава держави наголосив переконання, що Chevron внесе вклад в розвиток України й допоможе диверсифікувати енергетичні ресурси України.
За його словами, професіоналізм та репутація компанії сприятиме роботі в Україні, що в свою чергу позитивне вплине на розвитк енергетичної галузі України.
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