Янукович: Україна зацікавлена у співробітництві з Chevron

Про це сказав Президент України Віктор Янукович на початку зустрічі з віце-президентом компанії Яном МакДональдом.



Як передає кореспондент УНІАН, глава держави наголосив переконання, що Chevron внесе вклад в розвиток України й допоможе диверсифікувати енергетичні ресурси України.



За його словами, професіоналізм та репутація компанії сприятиме роботі в Україні, що в свою чергу позитивне вплине на розвитк енергетичної галузі України.