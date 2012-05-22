Українку в Італії звинувачують у причетності до вбивства

Як повідомляє Українська газета, прокуратура звинувачує українку у співучасті в приховуванні тіла 56-річної співвітчизниці Г.Доцяк. Тіло Г.Доцяк було знайдено у лісі поблизу Монте Термініо 5 червня 2011 року. За підозрою у її вбивстві 16 вересня того ж року було заарештовано 63-річного Дженнаро Родіа, який мав із Г.Доцяк позашлюбний зв’язок та убив її через ревнощі. Пізніше, у листопаді карабінери ув’язнили співучасника злочину, 36-річного племінника Модестіно, який допоміг сховати тіло. Тепер слідство встановило всіх трьох учасників злочину.

Г.Доцяк пропала безвісті 20 травня 2011 року. Українка працювала доглядальницею у 70-річного італійця в Авелліно, який заявив про її зникнення до поліції, коли жінка не з’явилася на роботу.

Тіло Г.Доцяк знайшли у лісі випадково. Воно було частково присипане землею. Упізнання жертви здійснили родичі та знайомі. Їй було завдано численних поранень тяжким металічним предметом.

Г.Доцяк родом з Івано-Франківської області, мати двох дорослих дітей. В Італії перебувала легально і працювала доглядальницею.