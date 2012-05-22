П'ятниця - день безплатного адвоката

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, в цей день юридичні фірми та приватно практикуючі адвокати у 16 містах України надаватимуть безоплатні юридичні консультації. Будь-який громадянин України зможе безоплатно скористатися послугами кваліфікованих юристів.

Як зазначається в повідомленні, захід проводиться за підтримки Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України. Організатори заходу - Асоціація правників України, Асоціація адвокатів України, Спілка адвокатів України, Рада адвокатів України, Міжнародний фонд «Відродження», Українська Гельсінська спілка з прав людини та Українська фундація правової допомоги.

Перелік організацій та адвокатів, які 25 травня, надаватимуть громадянам безоплатну правову допомогу, розміщено на сайті Мін’юсту.