Долар і євро на міжбанку ростуть

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0550/8,0590 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися – 0,2588/0,2592, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,2965/10,3035. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,2787/1,2789 (понеділок – 1,2768/1,2770). У понеділок, 21 травня, Нацбанк на ринок не виходив.

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