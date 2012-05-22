Затримали киянина, який «замінував» три молокозаводи в Одесі

Затримали 50-річного киянина, якого підозрюють у «телефонному тероризмі». Як повідомляє Вікна-Одеса з посиланням на Міністерство внутрішніх справ, напередодні чоловік звернувся в міліцію, представився і заявив про загрозу вибухів.

За його словами, вибухи могли відбутися «на кількох молокозаводах в Одесі». Фахівці обстежали торговий центр, що працює на території колишнього молокозаводу, і не виявили вибухонебезпечних предметів.

Встановлено, що терорист був п'яний і діяв «з хуліганськими намірами».