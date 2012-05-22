Заарештованих у Лівії українців не відпустили у посольство

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«Клопотання про переведення з бригади до посольства під наші гарантії було подано до військового суду Тріполі практично з першого дня засідання», - сказав О.Дикусаров.

Він запевнив, що українська сторона буде продовжувати наполягати на цьому, незважаючи на те, що умови, в яких утримуються українські громадяни, є більш-менш прийнятними.

«На жаль, поки що такі клопотання були відхилені», - додав він.

Як повідомляли ЗМІ, МЗС Російської Федерації подало клопотання щодо переведення своїх громадян, які утримуються разом із українцями революційними бригадами, до свого посольства.

Довідка УНІАН. На початку вересня 2011 року збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали понад 20 громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідеру Джамагирії М.Каддафі.

В МЗС повідомили, що затримані українці є цивільними особами. Зокрема, вони працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній.

У квітні цього року в Лівії розпочався судовий процес над затриманими українцями.