Австралія даватиме візи українцям без паспортів

Для отримання візи тепер оригінал паспорту не потрібен Для отримання візи тепер оригінал паспорту не потрібен

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«З 1 травня цього року МЗС Австралії запровадило зміни процедури оформлення віз для громадян України в Посольстві Австралії в РФ. Так, громадянам України більше не потрібно надсилати оригінали паспортів до Посольства Австралії в РФ», - сказав він.

За словами О.Дикусарова, за результатами розгляду візового клопотання заявнику буде надіслано повідомлення про видачу візи, яке він зможе пред'явити авіаперевізнику при вильоті з України. Персонал авіалінії проводитиме автоматичний контроль наявності дійсної візи у пасажира під час здійснення процедури реєстрації на рейс.