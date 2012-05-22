Австралія даватиме візи українцям без паспортів
14:27, 22 травня 2012Суспільство
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Австралія скасувала вимогу до громадян України надавати оригінал закордонного паспорта в посольство для оформлення візи.
Для отримання візи тепер оригінал паспорту не потрібен
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.
«З 1 травня цього року МЗС Австралії запровадило зміни процедури оформлення віз для громадян України в Посольстві Австралії в РФ. Так, громадянам України більше не потрібно надсилати оригінали паспортів до Посольства Австралії в РФ», - сказав він.
За словами О.Дикусарова, за результатами розгляду візового клопотання заявнику буде надіслано повідомлення про видачу візи, яке він зможе пред'явити авіаперевізнику при вильоті з України. Персонал авіалінії проводитиме автоматичний контроль наявності дійсної візи у пасажира під час здійснення процедури реєстрації на рейс.
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