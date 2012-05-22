На Житомирщині чоловік жорстоко убив матір і двох односельчан
15:06, 22 травня 2012Суспільство
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У Житомирські області в одному з сіл Новоград-Волинського району 32-річний чоловік у стані загострення алкогольного психозу убив свою матір і двох односельчан.
|Міліція затримала підозрюваного у день злочину
Після цього підозрюваний повернувся до будинку, де мешкав, і зайшов на половину сусідів, де каменем забив 72-річного сусіда. На його крики прибігла дружина загиблого та мати нападника. Сусідка кинулась до сільради викликати міліцію. А свою 59-річну матір, яка намагалася його заспокоїти, нападник убив тим же каменем.
Того ж дня міліція затримала підозрюваного.
Наразі відносно нього порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство двох і більше людей» ККУ. Призначено проведення експертиз, зокрема, щодо психічного стану підозрюваного. У разі визнання його на момент вчинення вбивств осудним, йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув’язнення.
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