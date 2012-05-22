Порошенко сподівається на відновлення співпраці з МВФ

Він сподівається, що двостороннє співробітництво між Україною і МВФ поновиться. Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку, про це П.Порошенко заявив під час робочої зустрічі з керівником місії Європейського департаменту МВФ Крістофером Джарвісом.

П.Порошенко висловив переконання, що Україна сьогодні потребує дій, спрямованих на побудову відкритої і конкурентоспроможної економіки, формування професійної та ефективної системи державного управління, що дозволить вийти на новий рівень взаємин з МВФ і зміцнить партнерство.

Він відзначив позитивні зрушення у сфері міжнародної співпраці, зокрема, завершення переговорів з підготовці Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

П.Порошенко також зазначив, що сьогодні закладається нова філософія відносин між Україною і ЄС, яка дозволить перейти від принципів партнерства і співпраці на якісно новий рівень – до політичної асоціації та економічної інтеграції.

Під час зустрічі сторони обговорили такі важливі питання, як спрощення дозвільної і ліцензійної систем; вдосконалення політики з нагляду і контролю; вдосконалення державної регуляторної політики і створення умов для виконання Закону «Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

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Як повідомляв УНІАН, місія МВФ 21 травня прибула до України для завершення дискусій щодо перегляду програми співпраці.

Планується, що місія перебуватиме в Україні до 28 травня.

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 млрд дол. до кінця поточного року.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що становить 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати низку вимог, зокрема, підвищити тарифи на газ і теплопостачання для населення.