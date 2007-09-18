Новий саркофаг може виявитися дорожчим на 150 мільйонів

Вартість контракту на спорудження нового безпечного конфаймента над об`єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС в процесі реалізації проекту може бути збільшена до 490 млн. євро (655,65 млн. дол.) з 505 млн. дол., закріплених у контракті ДСП «Чорнобильська АЕС» і концерну Novarka (Франція).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник секретаря РНБО Сергій ПАРАШИН сьогодні на брифінгу, зазначивши, що це передбачено положеннями контракту, підписаного вчора ДСП «Чорнобильська АЕС» і французьким консорціумом Novarka.

Він пояснив, що документом передбачений спеціальний механізм індексування вартості робіт за проектом, що враховує можливе зростання цін на будівельні матеріали і комплектуючі, а також на робочу силу.

С.ПАРАШИН повідомив також, що на сьогодні на спеціальному рахунку країн-донорів під реалізацію проекту НБК закумульовано 330 млн. євро.

«Донори і ЄБРР дійшли такої пропозиції збільшувати ціну контракту до 490 млн. євро по мірі виконання проекту автоматично з урахуванням коефіцієнтів індексації», – сказав С.ПАРАШИН.

Крім того, за його словами, під час розробки контракту враховувалися також експертні оцінки ризиків його виконання. При цьому вказані ризики були оцінені додатково в 100 млн. євро, на які може подорожчати проект.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня ДСП «Чорнобильська АЕС» і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнмента (НБК) над об`єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС.

Вартість робіт по спорудженню НБК за контрактом становить 505 млн. дол., термін будівництва об’єкта - 5 років.

Концептуальний проект НБК у формі арки був розроблений консорціумом Bechtel-Battelle-EDF із залученням українського підрядчика - консорціуму «КСК» в 2003 році. Проект дістав позитивний висновок «Укрінвестекспертизи» і був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України в липні 2004 року. 10 серпня ДСП «ЧАЕС» акцептувала тендерні пропозиції консорціуму Novarka на проектування та будівництво НБК. До складу Novarka входять французькі компанії VINCI Construction Grands Projets і Bouyques Travaux Publics.

Основні характеристики НБК: ширина арки - 257 м, висота - 108 м, довжина - 150 м. Проектний термін експлуатації - 100 років.