Міліція затримала чоловіка, який у київському кафе розстріляв трьох колег

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Києві.

Як зазначили у ВЗГ, в ході оперативно-розшукових заходів для особи, що скоїла тяжкий злочин, було створено такі умови, які змусили його здатися правоохоронцям добровільно.

«В результаті цих заходів наші працівники вчора вийшли на контакт з цією особою і умовили його здатися добровільно, без залучення для затримання спецпідрозділ МВС», - зазначили в главку міліції, зауваживши, що після цих перемов чоловік, який перебував у розшуку, прийшов до міліції разом зі своїм адвокатом.

Свою провину він визнав. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, а також здійснюється ряд оперативних дій для того, щоб знайти та вилучити зброю, з якої було вбито троє людей.

У ВЗГ також зазначили, що другого чоловіка, причетного до вбивства, було затримано практично відразу після скоєння злочину.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня близько 22.00 до чергової частини Святошинського райуправління міліції надійшло повідомлення, що біля кафе, розташованого по вулиці Підлісний, чути постріли.

На місці події було встановлено, що конфлікт зі стріляниною виник між двома групами громадян, які працюють на одній зі станцій техобслуговування у Святошинському районі. Вдень між директором СТО та одним з працівників стався конфлікт, вирішення якого сторони відклали на вечір та домовилися зустрітися у кафе по вул.Підлісній.

Під час з’ясування стосунків директор СТО та двоє його знайомих отримали вогнепальні поранення, від яких померли.

За цим фактом було порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).