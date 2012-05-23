НСЖУ хоче заснувати журналістську премію та стипендію імені Ігоря Лубченка

Як повідомляє «Телекритика», НСЖУ вирішила встановити пам'ятник І.Лубченку на Байковому цвинтарі, видати до роковин смерті книгу пам'яті, ініціювати присвоєння імені Лубченка вулицям у місті Київ та Ізюм (Харківська обл.), заснувати премію його імені за кращу публікацію, теле- та радіо матеріал на захист свободи слова, прав та інтересів журналістів.

Також спілка планує заснувати стипендію імені І.Лубченка у Київському інституті журналістики, а щорічно 3 листопада, у його день народження, проводити «круглі столи», творчі вечори та інші заходи, присвячені актуальним проблемам журналістики.

Як повідомляв УНІАН, заслужений журналіст України І.Лубченко помер 13 травня 2012 р., на 75-му році життя.

І.Лубченко був головою Національної спілки журналістів України протягом останніх 15 років – до квітня 2012 року.