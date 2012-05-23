Нафтогаз звільняє свої сховища від газу Газпрому

«НАК «Нафтогаз України» запропонувала ВАТ «Газпром» у разі потреби скористатися послугами українських газосховищ для виконання зовнішньоекономічних контрактів «Газпрому» і оформити відповідну додаткову угоду», - йдеться в повідомленні прес-служби Нафтогазу.

У повідомленні також сказано, що в 2012 році закачування газу в ПСГ відбуватиметься виключно в обсягах, необхідних для забезпечення власних потреб України. Про це «Газпром» було повідомлено офіційним листом від 18 травня 2012 року.

Як пише Тиждень, раніше "Нафтогаз" щороку за власні кошти закуповував в "Газпрому" і закачував у ПХГ газ, що надалі в опалювальний період використовувався для поставок у Європу по контрактах "Газпрому".