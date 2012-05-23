Нафтогаз звільняє свої сховища від газу Газпрому
20:11, 23 травня 2012Суспільство
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НАК «Нафтогаз України» запропонував російському ВАТ «Газпром» укласти додаткову угоду про використання українських підземних сховищ газу (ПСГ) для забезпечення поставок російського газу до Європи.
Нафтогаз торгується з Газпромом
«НАК «Нафтогаз України» запропонувала ВАТ «Газпром» у разі потреби скористатися послугами українських газосховищ для виконання зовнішньоекономічних контрактів «Газпрому» і оформити відповідну додаткову угоду», - йдеться в повідомленні прес-служби Нафтогазу.
У повідомленні також сказано, що в 2012 році закачування газу в ПСГ відбуватиметься виключно в обсягах, необхідних для забезпечення власних потреб України. Про це «Газпром» було повідомлено офіційним листом від 18 травня 2012 року.
Як пише Тиждень, раніше "Нафтогаз" щороку за власні кошти закуповував в "Газпрому" і закачував у ПХГ газ, що надалі в опалювальний період використовувався для поставок у Європу по контрактах "Газпрому".
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