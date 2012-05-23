У Севастополі обговорюють правила і умови перебування там ЧФ РФ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації.

За їхніми даними, на засіданні підкомісії обговорювався проект угоди між Кабінетом міністром України і урядом Російської Федерації щодо реєстрації військовослужбовців і цивільних осіб ЧФ РФ, а також членів їхніх сімей у міграційних органах України.

Засідання комісії пройшло під керівництвом двох послів з особливих доручень - Міністерства закордонних справ України Віктора Семенова і Міністерства закордонних справ Російської Федерації Олександра Бавикіна. У засіданні також брав участь перший заступник голови СМДА Сергій Савенков.

В.Семенов, коментуючи ситуацію за підсумками роботи підкомісії, повідомив, що делегації російської та української сторін практично кожного місяця проводять зустрічі для розгляду широкого спектра питань.

«Сьогодні обговорювалося питання, яке належить до сфери юрисдикції. Тема становить інтерес як для України, так і для Росії. Завдяки підписанню угоди про реєстрацію військовослужбовців і цивільних осіб ЧФ РФ, а також членів їхніх сімей у міграційних органах України, наша держава одержить детальний список тих, хто проживає на її території, а для російських військовослужбовців, які проходять службу на Чорноморському флоті за контрактом, зніме питання необхідності щорічної реєстрації», - зазначив В.Семенов.

Посол додав, що «є певні нюанси, які необхідно вирішити, щоб це, з одного боку, відповідало законодавству України, і з іншого – було комфортне для співробітників Чорноморського флоту. Це завдання стоїть сьогодні перед нами при розробці угоди».

У свою чергу О.Бавикін наголосив, що переговори пройшли досить успішно. «Незважаючи на складність питання, ми в ході переговорів досягли взаєморозуміння, і тепер можемо сподіватися, що найближчим часом договір буде узгоджено і підписано на рівні керівників держав», - сказав він.

За інформацією В.Семенова, переговори підкомісії триватимуть три дні. 24 травня буде розглянуто «важливе для всіх севастопольців питання - екологічну складову перебування Чорноморського флоту».