В Укрзалізниці кажуть, що їздити на Hyundai не так вже й дорого

Як повідомили УНІАН в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») різниця в проїзді за маршрутом Київ-Львів становитиме від 114 грн, у напрямі Київ-Донецьк — від 145 грн.

«Проїзд у швидкісних потягах Hyundai значно дешевший, аніж літаком, і не набагато дорожчий, ніж автобусом у вказаних напрямах. На аналогічні відстані в Росії вартість проїзду в швидкісних потягах вища в 3 рази, у звичайних купейних вагонах - у 6 разів», - зазначають експерти «Укрзалізниці».

В «Укрзалізниці» також зазначають, що «у пасажирів є вибір - подорожувати традиційними нічними поїздами чи віддати перевагу швидкісним потягам».

При цьому в Держадміністрації залізничного транспорту уточнюють, що тарифи на проїзд у плацкартних вагонах залізницями України не підвищувався з 2009 року.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що маршрутна швидкість потягу Hyundai на ділянках національного швидкісного коридору Львів-Київ-Харків-Донецьк становитиме в середньому 116 км/год, тоді як існуючі в Україні потяги в середньому ходять із швидкістю 57 км/год.

«На національному транспортному коридорі Hyundai розвиватиме швидкість до 140-160 км за годину, а під час випробувань на українських залізничних коліях він розігнався до 180 км за годину», - зазначають в «Укрзалізниці».

Тариф на проїзд у потягу на залізницях України також залежить, зокрема, від експлуатаційних витрат і витрат на утримання залізничної інфраструктури.

«На сьогодні вартість проїзду в потягах далекого прямування у внутрішньому сполученні в купе і плацкарті не покриває витрат залізничного перевізника в повному обсязі. Так, за 4 місяці поточного року доходи покрили витрати лише на 30%. Тобто, якби тарифи відповідали економічно обґрунтованому рівню рентабельності, то за проїзд у потягах далекого прямування у внутрішньому сполученні пасажирів довелося б платити утричі більше, тобто квитки на плацкарт і купе не були б дешевшими, ніж на нові потяги Hyundai», - зазначають в «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. 50% пасажирського рухомого складу залізниць України експлуатується більш як 28 років.