Злодій втік з міліції через вбиральню

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції начальник обласного управління міліції Віктор Сак.

Також, за його словами, звільнено двох працівників райвідділу, які допустили втечу уже раніше судимого злодія через незагратоване вікно в туалеті райвідділу.

Ще 14 міліціонерів райвідділу отримали дисциплінарні покарання.

«Окрім цього, направлено матеріали в прокуратуру щодо притягнення до кримінальної відповідальності тих правоохоронців, які допустили втечу затриманого», – додав В.Сак.

За його словами, міліціонери невдовзі затримали втікача. «Тепер йому доведеться відповідати не лише за скоєння крадіжок, а й за втечу», – зауважив В.Сак.

Нового начальника Тернопільського райвідділу міліції він пообіцяв призначити уже невдовзі, при цьому запевнив, що новий керівник буде з місцевих.

Як повідомляв УНІАН, В.Сак почав виконувати обов’язки начальника УМВС в Тернопільській області з 6 січня 2012 року. 28 березня його було офіційно призначено начальником обласної міліції.

До цього він працював заступником начальника Департаменту міліції громадської безпеки – начальником управління охорони громадського порядку МВС України.