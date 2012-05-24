Сьогодні відбудеться прощання з Борисом Возницьким

Про це повідомила УНІАН радник голови Львівської ОДА з питань інформації та взаємодії із ЗМІ Ольга Кулик.

24 травня о 17.00, у приміщенні Палацу Потоцьких розпочнеться прощання з Б.Возницьким і громадська панахида.

25 травня з 10.00 розпочнуться заходи з поховання Бориса Возницького. Труну з його тілом перенесуть з Палацу Потоцьких до Кафедрального собору св. Миколая. Після завершення панахиди, об 11.30, розпочнуться похорони.

Б.Возницького поховають на полі почесних поховань (поле №67) Личаківського цвинтаря Львова, - повідомила О.Кулик.

Як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел, попрощатися з Героєм України Борисом Возницьким до Львова приїде екс-президент України Віктор Ющенко, а також представники нинішнього уряду, зокрема, міністр культури України Михайло Кулиняк, міністр охорони здоров‘я України Раїса Богатирьова та ін.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня близько 9-ї години ранку в дорожньо-транспортній пригоді трагічно загинув Герой України, директор Львівської галереї мистецтв Борис Григорович Возницький.