В Одесі ув'язнений, хворий на СНІД, намагався перерізати собі горло
13:00, 24 травня 2012Суспільство
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В Одесі конвоїрам і медикам вдалося запобігти самогубству 33-річного ув`язненого, який намагався перерізати собі горло при перевезенні в камері автозаку.
|Чоловік намагався звести рахунки з життям в автозаку
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС у Одеській області, «ув`язнений використовував для нанесення собі тілесних ушкоджень фрагмент металевої пластини розміром із ніготь. Проте конвоїри, які запобігли спробі суїциду, швидко доставили заарештованого до лікарні, де йому було надано екстрену допомогу. Медики оцінюють стан здоров`я ув`язненого як задовільний».
Співробітники МВС припускають, що причиною, яка спонукала ув`язненого до спроби самогубства, є його наркозалежність і захворювання на СНІД. Його засуджено до позбавлення волі за грабежі й зберігання наркотиків.
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