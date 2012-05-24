Сісти на поїзди далекого сполучення можна буде і на Дарниці, і на Святошині

Про це повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з новим графіком руху на 2012-2013 роки, зупинки на цих станціях будуть введені для ряду поїздів далекого сполучення.

Зокрема, на залізничній станції «Святошин» у поїзд можуть сісти пасажири деяких поїздів далекого сполучення львівського та коростенського напрямів.

На станції "Київ-Московський» у поїзд можуть сісти пасажири, які прямують до Запоріжжя, Севастополя, Сімферополя, Дніпропетровська й Кривого Рогу.

На станції «Дарниця» в поїзд можуть сісти пасажири поїздів, які прямують до Москви, Полтави, Харкова, Чернігова й Луганська.

Водночас усі поїзди матимуть кінцеву зупинку на центральному залізничному вокзалі станції "Київ-Пасажирський".