У дитсадку працювали вихователі з відкритою формою туберкульозу

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, «під час прокурорської перевірки за фактом перебування на посаді соціального педагога одного з дитсадків міста жінки, хворої на туберкульоз, в цій дитячій установі виявлено ще один випадок захворювання: встановлено, що у виховательки дитячого садку, яка на посаді більше року, відкрита форма туберкульозу».

За даними заступника Бердянського міжрайонного прокурора Максима Кравченка, з 17 травня жінка перебуває на лікарняному.

Як повідомляв УНІАН на початку травня в бердянському міському дитячому садку № 25 «Ромашка» у педагога, яка безпосередньо працювала з дітьми, було виявлено відкриту форму туберкульозу, після чого СЕС провела низку профілактичних заходів в установі та взяла аналізи у всіх вихованців і персоналу дитсадка, а прокуратура почала перевірку законності видачі хворій меддокументів, що дають право на роботу з дітьми.

«Станом на 24 травня відомі результати медичних досліджень стосовно 120 зі 160 вихованців установи. Фактів захворювання на туберкульоз серед цих дітей не виявлено», - повідомив М.Кравченко.

За його словами, «за новим фактом виявлення хворого на туберкульоз співробітника Бердянська міжрайонна прокуратура почала нову перевірку - на предмет можливого причинного зв`язку першого випадку з другим».