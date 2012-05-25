МТС-Україна підвищує вартість дзвінків

Компанія "МТС-Україна" підвищує тарифи: вартість дзвінків всередині мережі та абонентам інших операторів в популярних тарифах зросте на 20-50%. Про це повідомляє "Коммерсант-Украина".Експерти вважають, що таким чином компанія намагається забезпечити звичне для акціонерів зростання фінпоказників за відсутності нових підключень.

Таким чином, з 1 червня вартість дзвінків всередині мережі та абонентам інших операторів зросте на 50% і 20% відповідно, до 0,75 грн / хв. і 1,2 грн / хв. в популярних тарифних планах оператора - "Супер МТС", "MAX Energy" і "Народний". При цьому МТС не змінює кількість передбаченого тарифами безкоштовного трафіку - наприклад 70 хв. внутрішньомережевих дзвінків в день в "Супер МТС" або 1 тис. хв. в місяць в "MAX Energy". "Більшості абонентів підвищення не торкнеться, оскільки вони не виходять за рамки передплачених хвилин у пакеті", - пояснює керівник відділу із зв`язків з громадськістю "МТС-Україна" Вікторія Рубан.