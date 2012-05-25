Харківським даішникам до Євро пошили космічну форму (фото)
17:46, 25 травня 2012Суспільство
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Супроводження та ескорт складається з одного патрульного автомобіля попереду автобуса та 4 спеціальних мотоциклів, що розташовані по обидва його боки.
Європейських футболістів супроводжуватимуть, як у «Зоряних війнах», фото УП
Під Євро-2012 харківським ДАІшникам пошили нову спеціальну форму.
Про це йдеться у повідомленні харківської міліції, яке має Українська правда.
Журналістам презентували порядок супроводження та ескортування автобусів, на яких возитимуть команди-учасниці Євро-2012.
"Перед журналістами вишикувалися 4 мотоциклісти в спеціальному форменому одязі, що був спеціально пошитий для кожного співробітника, в якому вони будуть супроводжувати команди футболістів – учасників Чемпіонату Євро-2012 під час пересувань по місту Харкову", - сказано у повідомленні.
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