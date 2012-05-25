Харківським даішникам до Євро пошили космічну форму (фото)

Під Євро-2012 харківським ДАІшникам пошили нову спеціальну форму.

Про це йдеться у повідомленні харківської міліції, яке має Українська правда.

Журналістам презентували порядок супроводження та ескортування автобусів, на яких возитимуть команди-учасниці Євро-2012.

"Перед журналістами вишикувалися 4 мотоциклісти в спеціальному форменому одязі, що був спеціально пошитий для кожного співробітника, в якому вони будуть супроводжувати команди футболістів – учасників Чемпіонату Євро-2012 під час пересувань по місту Харкову", - сказано у повідомленні.