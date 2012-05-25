Присяжнюк каже, що китайці хочуть допомогти Україні економити 1 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк у розмові з журналістами під час другого засідання українсько-китайської підкомісії з питань співпраці у сфері сільського господарства Міжурядової комісії зі співпраці між Україною і КНР.

«Ми і китайська сторона розробляємо спільне будівництво заводу з виробництва гербіцидів і пестицидів, - це представляє для нас великий інтерес», — сказав Присяжнюк.

При цьому він підкреслив, що на сьогодні практично 100% обсягу використовуваних засобів захисту рослин Україна імпортує, витрачаючи при цьому близько 1 млрд дол.

Крім того, М.Присяжнюк повідомив, що українсько-китайська комісія також обговорила можливість переобладнання ряду українських спиртних заводів на заводи з виробництва біопалива.