Обід депутату сільради перервав удар блискавки у плече
Кульова блискавка влучила в 43-річного депутата сільської ради, жителя села Нові Бросківці Сторожинецького району Чернівецької області.
Постраждалого доставили до реанімаційного відділення Сторожинецької центральної райлікарні.
Як повідомив місцевій газеті «Молодий буковинець» сільський голова Нових Бросківців Іван Молованюк, постраждалий «у районі розвозить пошту». «Приїхав чоловік додому і сів обідати неподалік розетки від домашнього стаціонарного телефону. Кажуть, що кульова блискавка залетіла йому в плече, а вийшла десь в нозі», - розповів сільський голова.
За словами І.Молованюка, «вчора в нашому селі була сильна злива, яка тривала буквально годину. Багатьом людям позмивало городи. Постраждалий – депутат сільської ради. А вчора якраз відбувалась сесія, і він не з’явився».
«Про цей випадок дізнався лише сьогодні у школі на останньому дзвінку», - додав сільський голова.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС України в Чернівецькій області, стан потерпілого тяжкий.