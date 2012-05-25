Обід депутату сільради перервав удар блискавки у плече

Постраждалого доставили до реанімаційного відділення Сторожинецької центральної райлікарні.

Як повідомив місцевій газеті «Молодий буковинець» сільський голова Нових Бросківців Іван Молованюк, постраждалий «у районі розвозить пошту». «Приїхав чоловік додому і сів обідати неподалік розетки від домашнього стаціонарного телефону. Кажуть, що кульова блискавка залетіла йому в плече, а вийшла десь в нозі», - розповів сільський голова.

За словами І.Молованюка, «вчора в нашому селі була сильна злива, яка тривала буквально годину. Багатьом людям позмивало городи. Постраждалий – депутат сільської ради. А вчора якраз відбувалась сесія, і він не з’явився».

«Про цей випадок дізнався лише сьогодні у школі на останньому дзвінку», - додав сільський голова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС України в Чернівецькій області, стан потерпілого тяжкий.