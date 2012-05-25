Азаров розповів про свої симпатії на Євробаченні
23:36, 25 травня 2012Суспільство
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров планує в суботу, 26 травня, подивитися фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» і вболівати за українську учасницю.
Про це глава уряду повідомив, спілкуючись з користувачами соціальної мережі Фейсбук.
«Я дивився не все, а тільки кілька номерів. Безумовно, я вболіваю і переживаю за нашу Гайтану. Непоганий виступ шведської співачки. Я постараюся в суботу подивитися фінал, - заявив М.Азаров. - Звичайно, дуже цікаво, як виступлять і «Бурановские бабушки».
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