Азаров розповів про свої симпатії на Євробаченні

Про це глава уряду повідомив, спілкуючись з користувачами соціальної мережі Фейсбук.

«Я дивився не все, а тільки кілька номерів. Безумовно, я вболіваю і переживаю за нашу Гайтану. Непоганий виступ шведської співачки. Я постараюся в суботу подивитися фінал, - заявив М.Азаров. - Звичайно, дуже цікаво, як виступлять і «Бурановские бабушки».