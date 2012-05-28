Ахметов поставив свій бізнес на нові колеса

Угода повинна дооформитись до кінця року, що дозволить СКМ економити $12-20 млн на рік на перевезення продукції своїх підприємств, підрахував Коммерсант.

СКМ отримала дозвіл Антимонопольного комітету на отримання контролю над ТОВ "Лемтранс". Це дозволить СКМ збільшити свою частку з 19,95% статутного фонду до понад 50%.

"Після отримання дозволу на концентрацію від іноземних антимонопольних органів і завершення всіх формальностей СКМ планує отримати контрольний пакет в "Лемтрансі". Після цього компанія зможе увійти до складу нашого транспортного напрямку, і в майбутньому ми сподіваємося довести свою частку в ній до 100%", - зазначили в прес-службі СКМ.

Плановану суму угоди в СКМ не розголошують: "Ми можемо сказати, що швидше за все це будуть і прямі інвестиції в компанію, і покупка часток інших учасників". Своїх партнерів в "Лемтранс" в СКМ не розголошують. Втім, джерело, знайоме з умовами угоди, повідомило, що, зокрема, буде викуплена частка, підконтрольна пану Пригодському (депутат від ПР).

У СКМ говорять, що готові інвестувати вже цього року до 350 млн дол. у розвиток компанії.

Компанія "Лемтранс" - найбільший приватний перевізник вантажів і експедитор, створена в 1999 році. Експлуатує більше 12 тис. одиниць рухомого складу (весь приватний парк піввагонів в Україні - 26 тис.)