Укрзалізниця розповіла, коли з'явиться інтернет у нових поїздах

До початку Євро інтернет у поїздах буде

До початку Євро інтернет у поїздах буде

Наразі тривають налагоджувальні роботи, фахівці закінчують налаштування телекомунікаційної мережі безпроводового доступу до мережі Інтернет у поїздах, які курсуватимуть на дільницях швидкісного руху, йдеться на сайті компанії.

«Укрзалізниця» планувала до 28 травня завершити роботу з організації мережі бездротового доступу до Інтернет у поїздах Hyundai.