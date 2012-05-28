Укрзалізниця розповіла, коли з'явиться інтернет у нових поїздах

10:13, 28 травня 2012
Суспільство
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Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет-зв'язку в швидкісних поїздах Hyundai у безперебійному режимі буде забезпечено до початку проведення в Україні фінальної частини Євро-2012.

До початку Євро інтернет у поїздах буде

Наразі тривають налагоджувальні роботи, фахівці закінчують налаштування  телекомунікаційної мережі безпроводового доступу до мережі Інтернет у поїздах, які курсуватимуть на дільницях швидкісного руху, йдеться на сайті компанії.

«Укрзалізниця» планувала до 28 травня завершити роботу з організації мережі бездротового доступу до Інтернет у поїздах Hyundai.

 

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