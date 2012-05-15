Інтернет у швидкісних поїздах Hyundai з’явиться до 28 травня

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», зокрема, на напрямі швидкісного руху прокладено 1262 км броньованого волоконно-оптичного кабелю. Це устаткування введене в експлуатацію в повному обсягу на Донецькій і Львівській залізницях. Роботи на Південно-Західній і Південній залізницях тривають. Зокрема, станом на 14 травня на ділянці Львів-Київ-Донецьк встановлено 207 радіовеж, на ділянці Полтава-Харків – 12. В даний час ведуться роботи з підключення радіовеж до електроживлення.

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили, що до 21 травня планується завершити роботи з установлення устаткування в поїздах. В даний час проектні рішення з установлення устаткування в поїздках перебувають на узгодженні з виробником поїздів компанією Hyundai Rotem.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планує до кінця поточного тижня почати продаж квитків на швидкісні поїзди Hyundai.

Про це повідомив сьогодні журналістів генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.

«Цього тижня буде графік і квитки (за новою ціною) вже у продажу, буквально у четвер-п'ятницю», - сказав він.

За словами В.Козака, швидкісні потяги «Хюндай» і «Шкода» почнуть курсування з початку літнього графіку (27 травня).