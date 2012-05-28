Екс-голові РДА дали п'ять років умовно

Суд визнав колишнього голову Канівської райдержадміністрації Черкаської області винним у зловживанні владою та службовому підробленні і засудив до позбавлення волі терміном на 5 років з іспитовим строком на 3 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ у Черкаській області, набув чинності вирок Канівського міськрайонного суду Черкаської області у кримінальній справі, порушеній СБУ стосовно колишнього голови Канівської райдержадміністрації та одного із керівників управління Держкомзему, які незаконно передали у приватну власність земельну ділянку площею 45 га.

У ході слідства були викриті численні факти незаконної передачі земель запасу, які розташовані вздовж Дніпра, в адміністративних межах Бобрицької сільради Канівського району, у приватну власність 20 підставним особам. Ринкова вартість цих земель становить майже 3,5 млн грн.

Суд визнав підсудних винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч. 2 ст. 364, (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Посадовця Держкомзему засуджено до позбавлення волі терміном на 3 років і 6 місяців з іспитовим строком в 1 рік.